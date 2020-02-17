В Китае из-за коронавируса начались сбои с интернетом

Люди, работающие удаленно, студенты и просто заскучавшие на карантине люди увеличили нагрузку на сеть

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Из-за вспышки коронавируса в Китае многие сотрудники и учащиеся перешли на работу и обучение из дома, через интернет, также в стране усилилась нагрузка на стриминговые сервисы и игровые сайты. Начались сбои с доступом к интернет-ресурсам, сообщает South China Morning Post со ссылкой на специализированный ресурс Abacus.

Вечером в воскресенье "упал" китайский стриминговый сервис iQiyi (создан Baidu в 2010 году). Об этом пользователи стали жаловаться в Weibo с хештегом #iQiyiCollapses. У сервиса более 100 млн подписчиков в КНР. Компания устранила сбой вскоре после 23 часов по местному времени.

В понедельник утром "упало" образовательное приложение Xuexitong, и студенты начали сетовать, что зря они встали так рано. South China Morning Post напоминает, что новогодние каникулы в стране продлили из-за коронавируса, а студенты из Уханя на прошлой неделе начали семестр дистанционно, всего их больше 1 млн человек. Когда в 8 утра понедельника на Xuexitong зашли больше 12 млн человек одновременно, серверы компании не выдержали. Сейчас работа платформы возобновлена.

Когда по утрам десятки миллионов трудящихся пытаются провести утренние собрания дистанционно, падают сервисы, позволяющие проводить видеоконференции. В частности, о сбоях сообщали сервисы DingTalk и WeChat Work.

Tencent также временами с трудом выдерживал приток геймеров, некоторые из них жаловались, что не могли подконнектиться к онлайн-играм, таким, как PUBG Mobile и and Arena of Valor. Tencent сообщил, что проблему удалось решить, но пообещал усилить мощности серверов.

Еще до вспышки новой инфекции и последовавших ограничений интернет-пользователи из Китая в среднем проводили онлайн по четыре часа в сутки, отмечет издание. Всего в КНР 845 млн интернет-пользователей. Сейчас нагрузка на интернет возросла, и затруднения начали испытывать даже самые опытные провайдеры.