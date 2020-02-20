Турецкие войска начали наступление в сирийской провинции Идлиб

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие войска и отряды сирийской оппозиции в четверг начали военную операцию на юго-востоке сирийской провинции Идлиб против армии Сирии, сообщают местные СМИ.

По их данным, наступление идет на позиции сирийских войск, освободивших в феврале восточные районы провинции Идлиб.

Турецкие войска поддерживают артиллерией наступление отрядов антиправительственных сил на юго-востоке провинции.

Потери сирийской стороны

Отряды сирийской оппозиции при поддержке турецких войск после ожесточенного сражения отбили у сирийских войск населенный пункт Найраб, сообщили местные СМИ. Этот населенный пункт находится в районе автомагистрали М4 в 10 километрах к юго-востоку от столицы провинции, одноименного города Идлиб.

По имеющимся данным, оппозиционные группы уже уничтожили танк и бронемашину сирийских войск, а также захватили один танк.

Российские военные сообщили, что турецкие вооруженные силы артиллерийским огнем оказали поддержку атаке боевиков к юго-востоку от Идлиба в Сирии, "что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии".

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отметил, что из-за обстрела со стороны турецких позиций были ранены четверо сирийских военных.

Российские военные уничтожили

При этом, как отметили в Центре по примирению, российские бомбардировщики на севере Сирии уничтожили бронетехнику боевиков, которые совершали атаку при поддержке турецких сил. "Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов", - говорится в сообщении центра, поступившем в "Интерфакс".

"Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. Ими уничтожено один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков", - сообщил центр.