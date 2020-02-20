В Турции заявили о преждевременности новых переговоров Эрдогана и Путина по Сирии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры Турции и РФ по Идлибу пока недостаточно продвинулись, и потому рано говорить о возможной встрече президентов двух стран Реджепа Эрдогана и Владимира Путина, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы не достигли на переговорах тех результатов, при которых лидеры стран могли бы провести встречу", - цитируют в четверг заявление Чавушоглу турецкие СМИ.

Ранее министр заявил о стремлении Турции в ближайшие дни интенсифицировать переговоры с РФ по Идлибу, поскольку прогресс по этой теме является недостаточным.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последние недели значительно обострилась. В этой провинции проходит наступление сирийских правительственных сил на позиции экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции. Обстановка осложняется тем, что в Идлибе расположены наблюдательные пункты турецкой армии. Зачастую они оказываются в окружении сирийской армии. Ранее этой зимой поступали сообщения о проведенных сирийскими военными обстрелах позиций турецкой армии в Идлибе. Армия Турции в ответ открывала огонь по сирийским правительственным войскам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии. Он назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе, отметив, что она может начаться "внезапно однажды ночью".

Эрдоган также сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов и будут продолжены. По его словам, ни одна из встреч с Россией по Идлибу не прошла так, как хотела Турция, и стороны далеки от того, чтобы выработать общую позицию.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой остается большое число вооруженных сторонников оппозиции и бойцов экстремистских группировок. Часть действующих в Идлибе боевиков, по утверждению Дамаска, пользуется активной поддержкой Анкары.