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Турция прекратила огонь по армии Сирии после обращения российских военных

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие вооруженные силы прекратили артиллерийский огонь по позициям армии Сирии после обращения российских военных по линии предотвращения инцидентов, сообщили в российском центре примирения враждующих сторон в Сирии.

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"По линии деконфликтинга до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии. В результате чего четверо сирийских военнослужащих получили ранения", - говорится в заявлении центра.

Военные также призвали Турцию прекратить поддержку боевиков в Сирии. "Мы обращаем внимание, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооруженных сил Турции. Призываем турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий террористов и передачу им вооружения", - отмечает центр.

Между тем местные СМИ сообщают, что сирийская оппозиция при поддержке турецких войск успела отбить у сирийской армии населенный пункт Найраб.

Ранее в четверг стало известно, что Турция совместно с силами сирийской оппозиции начала военную операцию в Идлибе против сирийской армии. Поддержка турецких военных позволила боевикам прорвать оборону сирийской армии.

15 февраля военно-дипломатический источник сообщал "Интерфаксу", что Турция обеспечивает боевиков американскими ПЗРК, бронетехникой и формой турецкой армии.

Турция Сирия

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