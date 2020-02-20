Под Полтавой произошли столкновения из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Колонна автобусов с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Украины и других стран в четверг вечером въехала на территорию санатория Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в одноименном населенном пункте в Полтавской области.

Прямую трансляцию происходящего вели ряд телеканалов. Проезду автоколонны предшествовало столкновение сотрудников правоохранительных органов с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий, перегораживая дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным.

В настоящее время обстановка стабилизировалась: эвакуированные остаются в автобусах, журналистам-стримерам сотрудники правоохранительных органов позволили пройти на территорию санатория, а местных жителей оттеснили от места действия.

Всего из Уханя были эвакуированы 45 украинцев, среди которых семья с восьмилетним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельного карантина на Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев. Все вывезенные из Уханя будут жить в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта.

Помещенные на карантин и персонал снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. Санаторий возьмут под усиленную охрану, в режиме 24/7 эвакуированных будут наблюдать врачи.

О том, что вывезенных из Уханя украинцев и граждан других стран, разместят в санатории под Полтавой, ранее сообщала пресс-служба украинского МВД. Все попытки помешать заселению эвакуированных или нарушить их изоляцию будут пресекаться полицией и Нацгвардией, предупреждали в ведомстве.

Местные жители с 19 февраля начали протестовать против поселения в "Новых Санжарах" эвакуированных, когда информация об их возможном размещении была только слухами. Они считают, что медцентр не приспособлен для полноценной изоляции людей.