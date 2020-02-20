Поиск

Под Полтавой произошли столкновения из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Колонна автобусов с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Украины и других стран в четверг вечером въехала на территорию санатория Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в одноименном населенном пункте в Полтавской области.

Прямую трансляцию происходящего вели ряд телеканалов. Проезду автоколонны предшествовало столкновение сотрудников правоохранительных органов с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий, перегораживая дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным.

Новый коронавирус в Китае

В настоящее время обстановка стабилизировалась: эвакуированные остаются в автобусах, журналистам-стримерам сотрудники правоохранительных органов позволили пройти на территорию санатория, а местных жителей оттеснили от места действия.

Всего из Уханя были эвакуированы 45 украинцев, среди которых семья с восьмилетним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельного карантина на Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев. Все вывезенные из Уханя будут жить в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта.

Помещенные на карантин и персонал снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. Санаторий возьмут под усиленную охрану, в режиме 24/7 эвакуированных будут наблюдать врачи.

О том, что вывезенных из Уханя украинцев и граждан других стран, разместят в санатории под Полтавой, ранее сообщала пресс-служба украинского МВД. Все попытки помешать заселению эвакуированных или нарушить их изоляцию будут пресекаться полицией и Нацгвардией, предупреждали в ведомстве.

Местные жители с 19 февраля начали протестовать против поселения в "Новых Санжарах" эвакуированных, когда информация об их возможном размещении была только слухами. Они считают, что медцентр не приспособлен для полноценной изоляции людей.

Полтавская область Украина Новые Санжары Ухань Китай

Новости по теме

Новости

Турция вновь проигнорировала совместное с РФ патрулирование на севере Турции

Экс-советника Трампа приговорили к 3 годам 4 месяцам тюрьмы по "российскому делу"

Экс-советника Трампа приговорили к 3 годам 4 месяцам тюрьмы по "российскому делу"

Арабские СМИ сообщили о попытке боевиков в Идлибе сбить российский Су-24

Китай планирует создать специальную свободную медицинскую зону с Россией

Минобороны Турции сообщило о двоих погибших при авиаударах в Идлибе

Минобороны Турции сообщило о двоих погибших при авиаударах в Идлибе

Турция прекратила огонь по армии Сирии после обращения российских военных

Турецкие войска начали наступление в сирийской провинции Идлиб

Турецкие войска начали наступление в сирийской провинции Идлиб

Тбилиси обвинил российский Генштаб в масштабной кибератаке на грузинские сайты

Samsung встревожила тысячи пользователей рассылкой странных уведомлений

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Харькове

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');