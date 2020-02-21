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Коронавирус выявлен у двух эвакуированных в Австралию пассажиров Diamond Princess

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Заражение коронавирусом Covid-19 подтверждено у двух пассажиров, эвакуированных в Австралию с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего не карантине в японской Иокогаме, сообщает CNN.

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Брендан Мерфи, главный медицинский сотрудник австралийского правительства, заявил, что 164 человека с круизного лайнера Diamond Princess прибыли в центр Howard Springs для двухнедельного карантина.

По прибытии у шести пассажиров были выявлены незначительные респираторные симптомы, а также повышенная температура. Они были помещены в изолятор и протестированы. Тесты двоих из них показали положительный результат на Covid-19. Мерфи отметил, что оба пациента чувствуют себя нормально и находятся в специальном изоляторе в карантинном учреждении.

В настоящее время в Австралии зарегистрировано 17 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом.

Накануне сообщалось о смерти от Covid-19 первых двух пассажиров Diamond Princess. Всего на тот момент было известно о 621 заразившемся новым коронавирусом.

19 февраля пассажирам круизного лайнера, у которых вирус не был обнаружен, разрешили сойти с судна.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился в двухнедельный круиз, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось в порту Иокогамы на карантин. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Австралия Иокогама Япония Diamond Princess

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