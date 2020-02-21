Коронавирус выявлен у двух эвакуированных в Австралию пассажиров Diamond Princess

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Заражение коронавирусом Covid-19 подтверждено у двух пассажиров, эвакуированных в Австралию с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего не карантине в японской Иокогаме, сообщает CNN.

Брендан Мерфи, главный медицинский сотрудник австралийского правительства, заявил, что 164 человека с круизного лайнера Diamond Princess прибыли в центр Howard Springs для двухнедельного карантина.

По прибытии у шести пассажиров были выявлены незначительные респираторные симптомы, а также повышенная температура. Они были помещены в изолятор и протестированы. Тесты двоих из них показали положительный результат на Covid-19. Мерфи отметил, что оба пациента чувствуют себя нормально и находятся в специальном изоляторе в карантинном учреждении.

В настоящее время в Австралии зарегистрировано 17 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом.

Накануне сообщалось о смерти от Covid-19 первых двух пассажиров Diamond Princess. Всего на тот момент было известно о 621 заразившемся новым коронавирусом.

19 февраля пассажирам круизного лайнера, у которых вирус не был обнаружен, разрешили сойти с судна.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился в двухнедельный круиз, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось в порту Иокогамы на карантин. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.