Число заразившихся Covid-19 вне материкового Китая превысило 1,25 тыс. человек

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - По состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире за пределами материковой части Китая число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 1251, за сутки выявлено 102 новых случая заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса вне Китая увеличилось на одного и составило 11 человек. Три человека скончались в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, Южной Корее, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных (более 700) выявлено на территории Японии, из них более 600 - пассажиры и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Так, коронавирусом заразились 11 эвакуированных в США пассажиров лайнера. Согласно заявлению медицинского центра Университета Небраски, 13 граждан США, эвакуированных с лайнера 17 февраля, были доставлены в начале этой недели для прохождения тестирования. Лишь у двух человек Covid-19 не подтвердился.

Утром в пятницу Южная Корея сообщила о 52 новых случаях заражения Covid-19, общее число больных в стране достигло 156 человек.

В Сингапуре насчитывается 85 больных, в Гонконге - 69, Таиланде - 35, на Тайване - 24, в Малайзии - 22, Австралии -17, Германии и Вьетнаме - по 16, США - по 15, во Франции - 12, в Макао - десять, менее десяти случаев заболевания зафиксировано в ОАЭ, Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, Италии, Иране, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

Как заявил Чжао Цзяньпин, руководитель группы экспертов, работающих в эпицентре вспышки заболевания провинции Хубэй, несмотря на снижение темпов распространения заболевания расслабляться нельзя, так как зафиксированы случаи, когда у выздоровевших пациентов тесты на вирус, проводившиеся с помощью нуклеиновой кислоты, давали положительный результат. Аналогичные результаты были получены и в Канаде, где мазки из носа и горла, взятые у пары, выздоровевшей от коронавируса, вновь показали его наличие.

Президент Академии медицинских наук КНР Ван Чэнь в интервью центральному китайскому телевидению накануне выразил мнение, что новый коронавирус "может стать долгосрочным заболеванием, которое сосуществует с людьми, как и грипп".

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) было подтверждено свыше 75 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,2 тыс. человек скончались. За истекшие сутки число заболевших увеличилось по стране почти на 900 человек, умерших - на 118. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 115 человек.