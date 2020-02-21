В честь Греты Тунберг назвали новый вид улиток

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В честь Греты Тунберг назвали улитку Craspedotropis gretathunbergae, новый вид семейства циклофорид, который научная экспедиция недавно открыла в джунглях Брунея. Об этом пишет Biodiversity Data Journal.

Исследователи указали, что это семейство улиток чувствительно к засухам, экстремальным перепадам температур и вырубкам леса, то есть, вероятно, находится под угрозой в связи с изменением климата. Поэтому новый вид назвали в честь шведской экоактивистки.

В октябре в честь экоактивистки назвали недавно открытый в Кении новый вид жука подсемейства перокрылок. Как отмечало BBC News, nelloptodes gretae - жучок длиной меньше миллиметра, у него нет крыльев и даже глаз и он мало похож на Тунберг. Но у него пара длинных усиков, слегка напоминающих косички.



Грете Тунберг 17 лет. С 2018 года она получила всемирную известность своими акциями в поддержку мер по борьбе с изменением климата. Она начала с "пятничных забастовок", пропуская занятия в школе, чтобы стоять с одиночным пикетом у парламента Швеции. Со временем в этих акциях начали участвовать школьники во многих странах мира. Она веганка и не летает на самолетах, так как считает их сильными загрязнителями атмосферы.

За минувшие полтора года она дважды выступала в Давосе и один раз - в ООН. С ней, в частности, встречались генсек ООН Антониу Гуттерриш, принц Чарльз и папа римский Франциск. Журнал Time назвал ее человеком 2019 года.