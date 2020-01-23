Министр финансов США посоветовал Грете Тунберг пройти курс экономики в колледже

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Шведской активистке Грете Тунберг следует пройти курс экономики и только потом попробовать мотивировать свои призывы к отказу от углеводородного топлива, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в четверг.

"После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить нам это", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать призыв 17-летней Греты Тунберг к отказу от углеводородного топлива. Его цитирует MarketWatch.

По данным газеты The Guardian, Мнучин также заявил, что, когда дело касается защиты окружающей среды, бывает нелегко найти правильные решения проблем. "Когда мне было можно самостоятельно водить (до начала работы министром - ИФ), у меня была (машина - ИФ) Tesla. Я водил в Калифорнии, и мне это нравится. Но никто не уделяет внимание тому, откуда берется электричество для электромобилей...", - сказал он.

"Вопросы, связанные с окружающей средой, сложны", - добавил министр финансов США.

Во вторник, 21 января, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), шведская активистка Грета Тунберг заявила, что ситуация в мире в области экологии только ухудшается, и поэтому необходимы экстренные действия для борьбы с изменением климата. Она также потребовала от компаний и правительств всех стран мира отказаться от ископаемого топлива.

За последний год Грета Тунберг получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.