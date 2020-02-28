Грета Тунберг призвала подростков к борьбе за климат, так как мировые лидеры "ведут себя как дети"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг на массовой акции протеста в английском городе Бристоль заявила, что мировые лидеры игнорируют проблему изменения климата и "ведут себя как дети".

"Нас предают те, кто находится у власти", - сказала Тунберг, обращаясь к многотысячной толпе участников молодежной акции. "Наши лидеры ведут себя как дети, поэтому нам приходится брать на себя роль взрослых. Они подводят нас, но мы не сдадимся", - добавила активистка.

Она добавила, что "не будет молчать", пока политики не обращают внимания на экстренную ситуацию в области экологии, пытаясь "замять эту проблему".

Тунберг призвала молодых людей продолжать акции протеста и проявлять терпение, так как "требуемые изменения не случатся за одну ночь".

В Бристоле в пятницу прошла массовая акция подростков в защиту климата. По данным полиции, в ней приняли участие 20 тыс. человек. Согласно информации организаторов, количество участников составило около 30 тыс.

Грета Тунберг, отказывающаяся летать на самолетах из-за вредных выбросов в атмосферу, приехала в Бристоль на поезде, на саму акцию она приехала на электромобиле Nissan Leaf.

Собравшаяся толпа школьников и подростков громко скандировала: "Грета, Грета, Грета!". Участники акции прошли по улицам города, их сопровождал танцевальный ансамбль, исполнявший самбу.

Изначально планировалось, что акция будет организована в Лондоне, но предложенную для нее зону организаторы посчитали слишком маленькой, и мероприятие решили перенести в Бристоль.

В 2018 году Грета Тунберг начала прогуливать уроки в школе по пятницам и шла к зданию шведского парламента, где устраивала одиночные пикеты с призывом к решительным мерам для борьбы с изменениями климата. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и переросла в масштабное движение школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления.

Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней, в частности, встречался генсек ООН Антониу Гуттерриш и актер Арнольд Шварценеггер, а также принц Чарльз.

За последние несколько лет 17-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив мировых лидеро в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".

Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 17-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет "даром".