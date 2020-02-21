Павленский сказал, откуда достал видеокомпромат на Гриво

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Художник Петр Павленский рассказал CNN, что украл компрометирующую видеозапись с политиком Бенжаменом Гриво с компьютера своей нынешней подруги Александры де Таддео. Гриво отправил ей это видео, сообщила телекомпания.

Павленский нашел эту запись в ноябре. По его словам, де Таддео не знала, что он нашел и украл видео и выложил в открытом доступе. Он сообщил ей об этом уже после публикации. Адвокат де Таддео Ноэми Сэди-Котье не ответила на запросы CNN. АР она сказала, что ее доверительница признала, что получила эту видеозапись, но отрицает причастность к ее обнародованию.

По словам Павленского, у де Таддео раньше были отношения с Гриво. CNN отмечает, что опубликованный компромат относится к периоду, когда политик был семейным человеком с детьми.

Павленский сказал, что публикация компромата на Гриво - это только начало и что он очень доволен реакцией. Свой интернет-проект, на котором можно будет увидеть порно с участием чиновников и политиков, он назвал политическим искусством. Рассказать о творческих планах он отказался.

Публикация 30-секундного видео, SMS и фотографий вынудила Гриво сняться с выборов мэра Парижа. Он выдвинулся от партии президента Эмммануэля Макрона.

Павленского и де Таддео задержали за публикацию личной переписки и интимных фото и видео Гриво в середине февраля. Им были предъявлены обвинения во "вторжении в частную жизнь" и в "распространении без согласия лица его изображений сексуального характера". Они находятся на свободе под судебным контролем.

Кроме этого во Франции расследуется инцидент с дракой в ночь на 1 января 2020 года, в которой, предположительно, участвовал художник.