Акционисту-эмигранту Павленскому и его подруге предъявлены обвинения

Петр Павленский в Париже (архив) Фото: ТАСС/AP

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Перебравшемуся во Францию художнику-акционисту Петру Павленскому и его сожительнице Александре де Таддео во вторник предъявлены обвинения во "вторжение в частную жизнь" и в "распространении без согласия лица его изображений сексуального характера", сообщил телеканал BFMTV.

Канал со ссылкой на адвокатов Павленского и де Таддео уточняет, что они подозреваются в распространении видео интимного содержания о Бенжамене Гриво, бывшем кандидате в мэры Парижа от правящей партии "Вперед, республика" Эмманюэля Макрона.

Художнику предъявлено обвинение, и он помещен под судебный контроль по делу о распространении видео, но не по второму делу - о проявлении насилия с применением оружия. Поэтому его пребывание под стражей прекращено.

Ранее адвокат де Таддео объявил, что его подзащитная вернулась домой также под судебным контролем. Ей запрещены контакты с Павленским.

В свою очередь "Фигаро" объясняет, что, несмотря на взрывной характер этого дела, Павленский и его подруга не могут быть помещены под стражу, так как вменяемое им обвинение предусматривает наказание до двух лет, что ниже порога, предусмотренного законом для содержания в заключении на стадии расследования.

По сведениям газеты, в то время как Павленский хранит молчание, де Таддео сотрудничает со следствием. Она предоставила данные своего телефона, ответила на вопросы и четко признала, что была получателем отправленного Гриво видео весной 2018 года.

Павленский, который взял на себя ответственность за публикацию компрометирующего видео интимного содержания о Гриво, был задержан 15 февраля.

Кроме того, следователи задержали и сожительницу Павленского Александру де Таддео. Предполагалось, что именно ей Гриво отправил видео интимного характера. Затем Павленский опубликовал этот материал в интернете.

Первоначальная причина задержания художника - проявление насилия с применением оружия 31 декабря 2019 года. Однако он был допрошен и по делу Гриво.

Ранее французские СМИ сообщали, что судебные власти Франции проводят расследование инцидента с участием Павленского в ночь на 1 января 2020 года в Париже.

Согласно информации следствия, во время вечеринки произошла ссора между Павленским и группой людей. В итоге, по словам очевидцев, акционист схватил кухонный нож и принялся угрожать им обидчикам. По информации портала Mediapart, два человека получили ножевые ранения. В свою очередь Павленского ударили бутылкой по голове.

На прошлой неделе Павленский прославился новым "перформансом". На сайте Pornopolitique были опубликованы видеозапись и интимные снимки Гриво. Павленский заявил, что данная публикация - дело его рук и что он продолжит публиковать компромат на "лицемерных французских политиков".

По информации акциониста, Гриво отправлял эти фото и видео некой неизвестной девушке. Позже стало известно, что речь, скорее всего, идет об Александре де Таддео. В переписке с ней политик проводил параллель между семьей и тюрьмой. В комментарии, который сопровождал публикацию интимных материалов, Павленский упрекал в лицемерии Гриво, публично отстаивающего семейные ценности.

СМИ указывают, что публикация такого рода материалов во Франции - уголовное преступление, наказание за которое - до двух лет тюрьмы и штраф в 60 тыс. евро.

Гриво уже объявил, что намерен подать в суд за размещение в открытом доступе информации о его личной жизни.

В минувшую пятницу французские СМИ сообщали, что Гриво снял свою кандидатуру на выборах из-за этой публикации. Политик назвал ее "подлой атакой".