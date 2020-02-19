Соседи Павленского сообщили о его самовольном вселении в дома в Париже

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский художник Павел Павленский, который оказался в центре политического скандала на выборах в мэры Парижа, поселился в квартале Музайя. Он селится в домах, оставшихся без хозяев, соседи отмечают его вежливость, загадочность и тяжелый взгляд. Соседей Павленского опросила радиостанция Europe 1.

Музайя находится в XIX округе Парижа, в этом квартале нет многоквартирных домов.

По словам местных жителей, сначала художник поселился в доме с садом, чей хозяин умер прошлым летом. Теперь там живет его бывшая гражданская жена, а он переехал. По словам одного из соседей, с сентября эта пара обновила в доме обстановку, все переустроила. Он назвал это "отвратительным".

Его новая соседка Матильда рассказала, что при встрече он с ней очень вежливо поздоровался.

"Я его спросила, будет ли он тут теперь жить, он ответил, что занимается сквоттингом", - поделилась она. По ее словам, он представился как политический художник. Она увидела его фамилию на почтовом ящике, который он купил и повесил на дверь, фамилия затем была с ящика убрана.

Еще один местный житель рассказал, что до переезда в дом с садом Павленский жил рядом с ними, и можно было видеть, как он спит на матрасе на полу. По оценке этого соседа, Павленский производил впечатление "крутого парня".

В январе 2017 года Павленский уехал во Францию, опасаясь преследования в России, и получил политическое убежище. В октябре 2017 года его арестовали за поджог входа в главное здание Банка Франции на площади Бастилии. В январе 2019 года он был приговорен к трем годам заключения (в том числе два условно) и был освобожден из-под стражи, поскольку уже отбыл в предварительном заключении 11 месяцев. В последнем слове художник приветствовал протесты "желтых жилетов" и призвал убрать Банк Франции с площади Бастилии.

В середине февраля Павленского задержали за публикацию в интернете личной переписки и интимных фото и видео Бенжамена Гриво, кандидата в мэры Парижа от партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика". Гриво был вынужден сняться с выборов. Павленский подтвердил, что он выложил в открытый доступ эти материалы, назвал это политическим искусством и пообещал продолжить публиковать компромат "лицемерных французских политиков".

Ему и его нынешней подруге Александре де Таддео были предъявлены обвинения во "вторжении в частную жизнь" и в "распространении без согласия лица его изображений сексуального характера". Они находятся на свободе.