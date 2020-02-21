Поиск

У вернувшегося в Израиль пассажира Diamond Princess нашли коронавирус

У вернувшегося в Израиль пассажира Diamond Princess нашли коронавирус
Пассажир лайнера Diamond Princess
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Один из 11 израильтян, которые вернулись на родину из Японии после карантина на лайнере Diamond Princess, заражен коронавирусом, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Минздрава Японии.

Изначально анализы всех 11 человек, прибывших из Японии в Израиль, показали отрицательный результат.

Они приехали на родину чартерным рейсом накануне вечером. Их отвезли в больницу под Тель-Авивом, где они пробудут в карантине.

Новость дополняется

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

8
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Израиль

Новости по теме

Новости

Зеленский посетовал на "средневековую" реакцию на прибытие эвакуированных из Китая

Зеленский посетовал на "средневековую" реакцию на прибытие эвакуированных из Китая

В Великобритании запретят торговлю углем и непросушенными дровами для каминов

В Великобритании запретят торговлю углем и непросушенными дровами для каминов

Россия сообщила о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе

Россия сообщила о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе

Вильнюс заявил о возможном осложнении поездок россиян в Калининград через Литву

Вильнюс заявил о возможном осложнении поездок россиян в Калининград через Литву
Новый коронавирус в Китае

Пекин пообещал ликвидировать эпидемию коронавируса в Китае в марте

Наехавший на журналиста "России" водитель "Мерседеса" задержан в Красноярске

Наехавший на журналиста "России" водитель "Мерседеса" задержан в Красноярске

Что случилось этой ночью: пятница, 21 февраля

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся Covid-19 вне материкового Китая превысило 1,25 тыс. человек

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 75 тысяч

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 75 тысяч

Евросоюз осудил наступление Сирии и ее союзников в Идлибе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');