У вернувшегося в Израиль пассажира Diamond Princess нашли коронавирус

Пассажир лайнера Diamond Princess Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Один из 11 израильтян, которые вернулись на родину из Японии после карантина на лайнере Diamond Princess, заражен коронавирусом, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Минздрава Японии.

Изначально анализы всех 11 человек, прибывших из Японии в Израиль, показали отрицательный результат.

Они приехали на родину чартерным рейсом накануне вечером. Их отвезли в больницу под Тель-Авивом, где они пробудут в карантине.

Новость дополняется