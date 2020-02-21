Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы 2020 года в США

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Заявления о том, что Россия якобы пытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на этот пост в 2020 году, являются очередной дезинформационной кампанией Демократической партии, заявил в пятницу политический лидер.

"Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе, которые говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые до сих пор, две недели спустя, не могут посчитать голоса (на кокусе - ИФ) в Айвове. Обман номер 7! " - написал он в своем твиттере.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников сообщило, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года в Штатах, чтобы помочь Трампу переизбраться на второй срок. Об этом официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США, утверждалось в материале NYT.

И республиканцы, и демократы попросили спецслужбы предоставить им материалы, на которых основываются их выводы, однако сроки предоставления этой информации неизвестны, отметила газета. Источники NYT добавили, что Трамп был обеспокоен присутствием на брифинге демократов, особенно члена Палаты представителей Адама Шиффа, который сыграл важнейшую роль в расследовании по импичменту. По их словам, президент США опасается, что демократы смогут использовать эту информацию против него.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о вмешательстве Москвы в американские выборы. "Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".