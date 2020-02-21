Песков назвал параноидальными сообщения о помощи Трампу на выборах 2020 года

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Утверждение американской разведки, что Россия вмешивается в президентские выборы 2020 года в попытке переизбрать президента Дональда Трампа, не имеет ничего общего с правдой, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что представители американской разведки предупредили законодателей США, что Россия вмешивается в президентские выборы 2020 года, чтобы Трампа переизбрали.

По данным собеседников издания, на прошлой неделе высокопоставленный сотрудник службы безопасности на выборах Шелби Пирсон провел брифинг для законодателей, предупредив их, что разведывательное сообщество считает, что Россия уже предпринимает шаги по вмешательству в выборы 2020 года с целью помочь президенту Трампу выиграть.

Как отмечает издание, после этого президент США отчитал уходящего с поста исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что тот позволил брифингу состояться.

Трамп был обеспокоен тем, что присутствующие на брифинге демократы будут использовать эту информацию против него, добавили источники издания.

После этого, в среду, президент США заявил, что назначает Ричарда Гренелла - нынешнего посла США в Германии - исполняющим обязанности директора Нацразведки США.