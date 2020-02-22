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Число зараженных коронавирусом в США увеличилось до 34 человек

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Число лиц, зараженных коронавирусом COVID-19, на территории США выросло до 34 человек, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

При этом, уточняет CNN, речь идет о 13 случаев заражения, зафиксированных непосредственно в США. Остальные случаи - 21 - приходятся на американцев, которых эвакуировали на родину из-за заграницы.

Из эвакуированных 18 заболевших - бывшие пассажиры лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине возле Иокогамы, а еще троих ранее вывезли из Китая.

В китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) в середине декабря 2019 года произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75 567 человек, смертельный исход зафиксирован в 2 239 случаях.

США коронавирус

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