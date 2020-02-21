Жительницу Екатеринбурга принудительно изолируют из-за риска заболевания коронавирусом

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга в пятницу решил принудительно изолировать местную жительницу, летевшую в одном самолете с госпитализированным с подозрением на коронавирус китайцем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Свердловского облсуда.

Как рассказал собеседник агентства, 48-летняя женщина будет изолирована по месту ее жительства до 27 февраля включительно. В суде также уточнили, что жительница Екатеринбурга согласилась находиться дома и пускать медицинских работников для контроля ее здоровья.

Как сообщалось, женщина во время перелета из Москвы в Екатеринбург сидела рядом с пассажиром, который впоследствии был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. От госпитализации и изоляции по месту жительства екатеринбурженка отказалась, поскольку ей необходимо было выехать за границу. Тогда региональное управление Роспотребнадзора обратилось с иском в суд о принудительной изоляции женщины.

Также 21 февраля другой районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительной госпитализации четырехлетней девочки, которая вместе с родителями и сестрой вернулась в начале этого месяца из китайской Саньи. После возвращения из КНР у обоих детей медики обнаружили признаки ОРВИ. Мать детей написала отказ от их госпитализации и исследования на данное заболевание. Также по решению суда был госпитализирован и второй ребенок.

Ранее в феврале в Екатеринбурге создали карантинный центр для десятков граждан КНР с подозрением на коронавирус. Накануне, 20 февраля, сообщалось, что первые шесть китайцев покинули стационар, остальных предполагается выписать сегодня, 21 февраля. Медики не обнаружили ни у кого из этих иностранцев коронавируса.