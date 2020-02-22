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Епископ УПЦ навестил в Полтавской области прилетевших из Китая украинцев

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Викарий Полтавской епархии епископ Вениамин (Погребной) в пятницу навестил прилетевших из Уханя украинцев, находящихся на карантине в Новых Санжарах.

"Епископ канонической Православной церкви лично проведал и причастил этих людей", - сообщил "Интерфаксу" зампред Союза православных братств Украины Владислав Пустовой.

Тем временем представители новой церкви Украины (ПЦУ), по сообщениям местных СМИ, были замечены в проведении "молебнов" против размещения под Тернополем прилетевших из Китая сограждан.

"На месте этих людей мог быть кто угодно. Но государство не должно решать проблемы одних за счет других", - приводят украинские СМИ слова клирика ПЦУ Василия Мариновского.

Украина православие коронавирус

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