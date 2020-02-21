Глава минздрава Украины обещала провести 14 дней на коронавирусном карантине под Полтавой

Ранее там произошли столкновения местных жителей с полицией из-за прибытия эвакуированных из Уханя

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на фоне протестов местных жителей пообещала провести две недели в санатории "Новые Санжары" под Полтавой, куда на 14-дневный карантин доставили эвакуированных из китайского Уханя.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны", - написала министр на своей странице в фейсбуке.

Скалецкая отметила, что условия пребывания эвакуированных на коронавирусном карантине тщательно готовились с учетом стандартов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и опыта других стран, которые уже вывезли своих граждан из Китая.

"Это необходимо нам всем. Также хочу попутно поблагодарить тех, кто работал над эвакуацией и особенно - экипаж самолета, наших медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции", - подчеркнула она.

В четверг вечером в санаторий украинской Нацгвардии "Новые Санжары" (Полтавская область) привезли 45 украинцев и 27 граждан других стран, эвакуированных из китайского города Уханя. Местные жители попытались помешать проехать автоколонне с эвакуированными, перегораживая дорогу подожженными ветками и дровами. Это привело к столкновениям с полицией и беспорядкам, в результате которых пострадали десять человек, причем девять из них - полицейские. Задержаны 24 человека, открыто два уголовных производства.

В санатории эвакуированных разместят в отдельных помещениях и обеспечат средствами индивидуальной защиты, за ними круглосуточно будут наблюдать врачи. В правительстве Украины подчеркнули, что отходы из карантинного санатория не будут попадать в общую канализацию.

В Китае с декабря продолжается вспышка заболевания новым коронавирусом Covid-19, которая началась в городе Ухане. По последним данным, новым коронавирусом в стране заразились более 74,5 тыс. человек, более 2,1 тыс. скончались. За пределами материкового Китая подтверждено более 1,1 тыс. случаев заражения.