У снятой с поезда под Брянском китаянки с температурой не оказалось коронавируса

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Результаты анализов, взятые у гражданки Китая, снятой с поезда "Киев-Москва" на станции "Суземка" под Брянском из-за высокой температуры, не подтвердили eе заражения ни коронавирусом, ни ОРВИ. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

"На данный момент пришли результаты исследований: ни ОРВИ, ни коронавирус у гражданки КНР не установлены. Этому есть подтверждение", - заявил он журналистам в пятницу.

Ранее гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. 13 пассажиров вагона поступили на карантин в Брянскую городскую больницу №4.