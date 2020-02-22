Что произошло за день: суббота, 22 февраля

Обыск у российского биатлониста и его тренера в Италии, взрыв газа в Азове и оцепление "карантинного" санатория под Полтавой

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Обыски прошли в гостинице в итальянском Антхольце, где живут российские участники ЧМ по биатлону. Действия полиции были связаны с жалобой на тренера Александра Касперовича, который в один из дней воспользовался украинской аккредитацией. Также вопросы возникли к его подопечному Александру Логинову, которого заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил, что украинская делегация выручила Касперовича в ситуации неразберихи с аккредитацией. Логинова допустили до соревнований в субботу, российская сборная заняла четвертое место в мужской эстафете.

- МИД России заявил, что трибунал в Гааге учел ключевой российский аргумент по иску Украины. Министерство подчеркивает, что трибунал, сформированный для решения вопросов о "толковании или применении" Конвенции по морскому праву 1982 года, не вправе определять государственную принадлежность суши. В иске Украина требует признать незаконными строительство моста через Керченский пролив и остановку судов, следующих в Мариуполь и Бердянск.

- Два человека погибли при взрыве бытового газа в Азове. Частично разрушились несколько квартир трехэтажного дома, также на месте происшествия возник пожар, который потушили на площади 60 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело.

- Полиция Украины оцепила санаторий, где разместили эвакуированных из Уханя. По данным МВД, протесты жителей Новых Санжар, где организовали карантин, прекратились. У изолированных людей будут брать анализ крови каждый три дня.