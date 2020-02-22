Сирия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Боевая авиация Сирии и силы ПВО получили приказ уничтожать любые самолеты, которые попытаются вторгнуться в ее воздушное пространство, сообщает в субботу агентство САНА.

"Любые самолеты, которые попытаются вторгнуться в воздушное пространство Сирии, будут расценены как вражеские цели и будут уничтожаться", - передает агентство со ссылкой на источник.

В последнее время ситуация в Идлибе обострилась. Турция обвиняет Сирию в обстрелах и гибели своих военных, а также наносит ответные удары. Российские военные сообщают, что Турция поддерживает боевиков, и именно на их атаки отвечает сирийская армия.

20 февраля турецкие войска и силы оппозиции начали военную операцию против сирийской армии, она была приостановлена после обращения российских военных по линии предотвращения инцидентов.