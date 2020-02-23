Поиск

В Италии из-за коронавируса остановлена работа "Ла Скала" и отменен модный показ Армани

В Италии из-за коронавируса остановлена работа "Ла Скала" и отменен модный показ Армани
В Милане
Фото: Reuters

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Руководство всемирно известного миланского оперного театра "Ла Скала" объявило, что приостанавливает работу на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса на севере Италии, сообщает итальянское телевидение.

Театр из соображений безопасности приостанавливает работу и будет ждать дальнейших распоряжений властей.

Между тем, сообщает Daily Mail, итальянский дизайнер Джорджио Армани отменяет свой показ в Милане по тем же причинам. В заявлении основателя всемирно известного одноименного дома моды говорится, что вместо открытого показа состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет. Посмотреть на новые работы кутюрье поклонники моды смогут на сайте Армани, где будет транслироваться закрытый показ.

В миреВ Венеции из-за коронавируса приостановят карнавалЧитать подробнее

Из-за распространения вируса карантин введен в 12 городах областей Венето и Ломбардия. Людям запрещено въезжать или выезжать из областей, которые оказались на карантине.

Кроме того, перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии А, запланированные на воскресенье.

Под запретом даже воскресные мессы.

Милан - административный центр области Ломбардия, на территории которой на данный момент выявлено больше всего в Италии случаев заражения коронавирусом. The Guardian приводит слова губернатора Ломбардии, который заявил, что в области выявлено 89 случаев заболевания, большинство из них - в маленьких поселениях.

По последним данным, в Италии выявили 132 случая заражения коронавирусом. В двух из них пациенты скончались.

Хроника 09 января – 23 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Италия

Новости

Военный корабль США зашел в Черное море

Военные назвали фейком сообщения об остановленной ВКС РФ турецкой колонне в Идлибе

Военные назвали фейком сообщения об остановленной ВКС РФ турецкой колонне в Идлибе
Новый коронавирус в Китае

В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал

Новый коронавирус в Китае

Умер еще один заразившийся коронавирусом пассажир лайнера Diamond Princess

Умер еще один заразившийся коронавирусом пассажир лайнера Diamond Princess

Песков заявил, что Турция не выполнила условия сочинских договоренностей по Сирии

В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты

В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты
Новый коронавирус в Китае

Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране

Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране

Трамп собрался заблокировать публикацию мемуаров Болтона

Выборы в США - 2020

Берни Сандерс одержал победу на кокусах Демократической партии в Неваде

Берни Сандерс одержал победу на кокусах Демократической партии в Неваде

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');