Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.

По имеющимся данным, корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора. В состав натовской группы входят ее флагман - канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591) и турецкий фрегат TCG Salihreis (F 246).

Накануне, 22 марта, из румынского порта Констанца в море вышел фрегат Regina Maria, который также присоединится к натовской группе.

По данным ВМС Румынии, корабли будут выполнять задачи наблюдения за морской, воздушной и подводной обстановкой. Кроме того, они проведут совместные учения с партнерами в регионе, в том числе отработают действия корабельных групп, авиации, средств радиоэлектронной борьбы, а также действия сил радиационной, химической, биологической защиты, чтобы повысить оперативную совместимость при проведении военных операций в Черном море.

Визиты кораблей НАТО в Черное море

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В феврале текущего года в Черное море заходил американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71), который провел там совместные учения с румынским фрегатом Marasesti, флагманом украинских ВМС фрегатом "Гетман Сагайдачный", а также посетил с визитом болгарский порт Варна. Также сообщалось, что с американским эсминцем в Черное море вошла турецкая подлодка.

Как сообщали в Национальном центре управления обороной РФ, после захода эсминца USS Ross в акваторию Черного моря 23 февраля силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за его действиями.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.