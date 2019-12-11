Адвокат сообщил о тяжелом физическом и психологическом состоянии Ассанжа

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Отбывающий тюремное заключение в Великобритании основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в критическом состоянии, при этом его экстрадиция в США не имеет оснований и незаконна, заявил координатор международной защиты и представитель интересов Ассанжа, судья Бальтасар Гарсон в интервью в "Российской газете".

"Ситуация с господином Ассанжем критическая. Мы считаем, что его экстрадиция в США не имеет оснований и незаконна. Ассанж содержится в лондонской тюрьме в условиях, которые противоречат основным правам человека, что подтвердил и представитель по правам человека ООН", - сообщил Гарсон, прибывший в Москву для участия в организованной Общественной палатой РФ международной конференции "От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России".

По его словам, Ассанжу 23 часа в сутки "запрещены любые способы коммуникации с внешним миром".

"На один час в день (Ассанжу - ИФ) позволяют выйти на прогулку, но и там контакт с окружающими запрещен. Его психологическое и физическое состояние очень тяжелые", - подчеркнул Гарсон.

Он убежден, что экстрадиция Ассанжа в США не имеет под собой оснований, а преступления, которые вменяются ему в вину - шпионаж, информационное пиратство - не имеют под собой реальной базы.

"Информация, полученная им, либо предоставленная ему законным путем, была предъявлена всему миру, и здесь нет состава преступления. Ассанж через WikiLeaks распространял информацию. Точно так же это делали многие известные издания, однако их никто ни в чем не обвиняет", - добавил защитник Ассанжа.

Он также выразил надежду, что "слушания с участием Ассанжа пройдут уже на следующей неделе - после 15 декабря".

"Они (слушания - ИФ) инициированы испанским судом, который рассматривал нарушения в плане обеспечения безопасности Ассанжа во время его пребывания в посольстве Эквадора в Великобритании. Возможно, слушания будут устроены в формате видеоконференции с Ассанжем", - уточнил Гарсон.

В 2012 году Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и скрывался там в течение семи лет. Он не мог покинуть территорию дипмиссии, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году.

Однако в апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя WikiLeaks. В начале мая суд в Великобритании отправил Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В июне Верховный суд Великобритании постановил, что слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США, где его обвиняют в сговоре с экс-информатором WikiLeaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров, пройдут в феврале 2020 года. К этому моменту заключение Ассанжа в Великобритании еще не завершится.