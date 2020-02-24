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В Италии новым коронавирусом заразились 203 человека

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 в Италии достигло 203, четыре человека скончались, сообщает в понедельник итальянская газета La Repubblica.

Большинство случаев заражения - 165 пациентов - выявлены в итальянской области Ломбардия.

Кроме того, вирус распространился в областях Венето, Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонте.

Таким образом, отмечает La Repubblica, в настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи.

Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д'Адда в Ломбардии на прошлой неделе. Пациент был госпитализирован в минувшую среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения самочувствия мужчины его супруга рассказала, что заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.

Борьба с Covid-19 в Италии

Накануне Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения коронавируса.

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Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине. В школах отменены занятия, перенесены все спортивные мероприятия.

Кроме того, власти Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в Венеции в рамках мер по защите от быстро распространяющегося по Италии коронавируса.

В свою очередь руководство миланского оперного театра "Ла Скала" также объявило, что приостанавливает работу на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса на севере Италии. Итальянский дизайнер Джорджио Армани отменил свой показ в Милане по тем же причинам.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.

Случаи завоза нового коронавируса были выявлены в более 20 странах, включая Россию.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.В северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 24 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Италия Китай

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