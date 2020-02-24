В Италии новым коронавирусом заразились 203 человека

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 в Италии достигло 203, четыре человека скончались, сообщает в понедельник итальянская газета La Repubblica.

Большинство случаев заражения - 165 пациентов - выявлены в итальянской области Ломбардия.

Кроме того, вирус распространился в областях Венето, Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонте.

Таким образом, отмечает La Repubblica , в настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи.

Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д'Адда в Ломбардии на прошлой неделе. Пациент был госпитализирован в минувшую среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения самочувствия мужчины его супруга рассказала, что заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.

Борьба с Covid-19 в Италии

Накануне Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения коронавируса.

Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине. В школах отменены занятия, перенесены все спортивные мероприятия.

Кроме того, власти Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в Венеции в рамках мер по защите от быстро распространяющегося по Италии коронавируса.

В свою очередь руководство миланского оперного театра "Ла Скала" также объявило, что приостанавливает работу на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса на севере Италии. Итальянский дизайнер Джорджио Армани отменил свой показ в Милане по тем же причинам.