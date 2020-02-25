Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, выразили нежелание эвакуироваться на Украину, сообщило "Громадское радио" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину", - цитирует радио заявление начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максима Коваленко.

Отмечается, что на лайнере находится 25 граждан Украины, двое из которых сейчас в больнице. Все украинцы являются членами экипажа.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт", - сообщил представитель МИД.

По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться.

"Вопрос, возвращения в Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна", - отметил Коваленко.