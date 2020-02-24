Эвакуированных с Diamond Princess казахстанцев отправили на родине на карантин

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Четверо граждан Казахстана, находившихся на карантинном лайнере Diamond Princess, ранним утром в субботу вернулись на родину и помещены на карантин, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" официальный представитель казахстанского минздрава Диас Ахметшарип.

По его словам, прибывшие проведут на карантине 14 дней.

Ранее анализы четырех казахстанцев - двух женщин и двух детей, находившихся на карантине на борту лайнера, - показали отрицательный результат на коронавирус.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров (в том числе четверо казахстанцев) и членов экипажа. Из них, по последним данным, коронавирус выявлен у 630 человек.