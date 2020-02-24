Поиск

Эвакуированных с Diamond Princess казахстанцев отправили на родине на карантин

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Четверо граждан Казахстана, находившихся на карантинном лайнере Diamond Princess, ранним утром в субботу вернулись на родину и помещены на карантин, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" официальный представитель казахстанского минздрава Диас Ахметшарип.

Новый коронавирус в Китае

По его словам, прибывшие проведут на карантине 14 дней.

Ранее анализы четырех казахстанцев - двух женщин и двух детей, находившихся на карантине на борту лайнера, - показали отрицательный результат на коронавирус.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров (в том числе четверо казахстанцев) и членов экипажа. Из них, по последним данным, коронавирус выявлен у 630 человек.

Казахстан Япония Diamond Princess

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 февраля

Новый коронавирус в Китае

Более 400 случаев Covid-19 выявлено за сутки вне материкового Китая

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 77 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 77 тысяч
Новый коронавирус в Китае

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 760

Большинство американцев назвали Трампа победителем предстоящих выборов

Израиль нанес ракетные удары по боевикам в окрестностях Дамаска

Израиль нанес ракетные удары по боевикам в окрестностях Дамаска
Новый коронавирус в Китае

Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

С американским эсминцем "Росс" в Черное море зашла турецкая подлодка

Командование флота США объяснило заход эсминца "Росс" в Черное море

Командование флота США объяснило заход эсминца "Росс" в Черное море
Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');