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Что случилось этой ночью: вторник, 25 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Блумберг потратил на предвыборные ролики более $500 млн. Оставшиеся соперники по партии не смогли собрать такую сумму даже совместными усилиями. Блумберг оплачивает кампанию из своего кармана.

– Застройщик назвал причину обрушения дома в Ижевске. Рабочие нарушили технику безопасности. Один человек погиб при обрушении.

– Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину. На борту лайнера находятся 25 граждан Украины. Два человека оказались в больнице.

– Более 77 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае. Количество смертей превысило 70. Общее количество жертв болезни составило 2 563 человека.

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Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса

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Более 77 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае

Более 77 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае
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Блумберг потратил на предвыборные ролики более $500 млн

Блумберг потратил на предвыборные ролики более $500 млн

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При наезде машины на шествие в Германии пострадали более 30 человек

При наезде машины на шествие в Германии пострадали более 30 человек

В Германии машина въехала в толпу людей

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