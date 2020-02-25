Что случилось этой ночью: вторник, 25 февраля
Краткая сводка событий, произошедших к утру:
– Блумберг потратил на предвыборные ролики более $500 млн. Оставшиеся соперники по партии не смогли собрать такую сумму даже совместными усилиями. Блумберг оплачивает кампанию из своего кармана.
– Застройщик назвал причину обрушения дома в Ижевске. Рабочие нарушили технику безопасности. Один человек погиб при обрушении.
– Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину. На борту лайнера находятся 25 граждан Украины. Два человека оказались в больнице.
– Более 77 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае. Количество смертей превысило 70. Общее количество жертв болезни составило 2 563 человека.