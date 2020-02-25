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Блумберг потратил на предвыборные ролики более $500 млн

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Майкл Блумберг, участвующий в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, уже истратил более $500 млн на показ рекламных роликов, сообщает The Washington Post со ссылкой на отслеживающую такого рода данные компанию Advertising Analytics.

Организаторы его кампании за три месяца работы истратили на такую рекламу $509,5 млн. Для сравнения, шесть соперников Блумберга из Демпартии, которые ещё не выбыли из президентской гонки, за весь 2019 год потратили на эти нужды, в совокупности $370 млн. При этом они используют не свои собственные деньги, а средства, собранные у доноров. Блумберг же финансирует свою кампанию из собственных средств.

Блумберг значительно позже остальных демократов присоединился к предвыборной гонке. Пока что он не участвует в первых праймериз: "дебют" бизнесмена состоится в начале марта.

Майкл Блумберг США

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