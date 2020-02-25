Поиск

Число заразившихся коронавирусом в Италии приблизилось к 300

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Врачи выявили в Италии уже 288 случаев заражения людей коронавирусом, сообщает во вторник итальянское телевидение.

Ранее сообщалось, что семь человек умерли в Италии от последствий заражения этим вирусом.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в областях Ломбардия (212 случаев заражение и шесть умерших) и Венето (42 случая заражения и один умерший). Кроме того, коронавирус присутствует и Эмилии-Романье, Пьемонте, Лацио, Трентино-Альто-Адидже, в Лигурии и на Сицилии.

В последние дни в Италии число заболевших быстро растет. Оппозиция обвиняет правительство в том, оно не приняло заблаговременно меры по защите страны от коронавируса.

Вспышка коронавируса в Италии

9
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 25 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Италия

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Задержанные Россией украинские рыбаки освобождены вместе с судном

Новый коронавирус в Китае

Посольство РФ в Италии рекомендовало россиянам не ездить в северные районы страны

Посольство РФ в Италии рекомендовало россиянам не ездить в северные районы страны

Самый старый мужчина в мире скончался в возрасте 112 лет

Новый коронавирус в Китае

В Хорватии и Австрии выявили первые случаи заражения "уханьским" коронавирусом

Новый коронавирус в Китае

Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Президент Ирана счел китайский коронавирус менее опасным, чем грипп

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Сотни туристов изолировали в отеле на Канарах из-за коронавируса

Эрдоган сообщил о гибели турецких военных в Ливии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');