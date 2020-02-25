Число заразившихся коронавирусом в Италии приблизилось к 300

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Врачи выявили в Италии уже 288 случаев заражения людей коронавирусом, сообщает во вторник итальянское телевидение.

Ранее сообщалось, что семь человек умерли в Италии от последствий заражения этим вирусом.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в областях Ломбардия (212 случаев заражение и шесть умерших) и Венето (42 случая заражения и один умерший). Кроме того, коронавирус присутствует и Эмилии-Романье, Пьемонте, Лацио, Трентино-Альто-Адидже, в Лигурии и на Сицилии.

В последние дни в Италии число заболевших быстро растет. Оппозиция обвиняет правительство в том, оно не приняло заблаговременно меры по защите страны от коронавируса.