Посольство РФ в Италии рекомендовало россиянам не ездить в северные районы страны

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Риме рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения регионов Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Без крайней необходимости не стоит ехать в Ломбардию, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романью.

На данный момент случаев заражения российских граждан в Италии не зафиксировано, обращений от россиян не поступало.

Дипломаты предупреждают путешественников, что из-за усиленных мер санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте возможны задержки в национальном и международном железнодорожном и авиасообщении.

В посольстве призвали российских граждан, находящихся на территории Италии, при обнаружении симптомов коронавируса "незамедлительно обращаться по единому телефону итальянских экстренных служб для проведения своевременной диагностики в медицинских учреждениях страны".

По последним данным, в Италии заразились 260 человек, семеро скончались.

Кроме того, сообщает "Би-би-си", первый случай зарегистрирован на юге страны: в сицилийском Палермо вирус нашли у женщины, которая приехала из Бергамо (город в Ломбардии).

Из-за распространения вируса несколько городов на севере Италии закрыты на карантин, отменяются массовые мероприятия.