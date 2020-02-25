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Посольство РФ в Италии рекомендовало россиянам не ездить в северные районы страны

Посольство РФ в Италии рекомендовало россиянам не ездить в северные районы страны
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Риме рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения регионов Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Без крайней необходимости не стоит ехать в Ломбардию, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романью.

На данный момент случаев заражения российских граждан в Италии не зафиксировано, обращений от россиян не поступало.

Дипломаты предупреждают путешественников, что из-за усиленных мер санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте возможны задержки в национальном и международном железнодорожном и авиасообщении.

В посольстве призвали российских граждан, находящихся на территории Италии, при обнаружении симптомов коронавируса "незамедлительно обращаться по единому телефону итальянских экстренных служб для проведения своевременной диагностики в медицинских учреждениях страны".

По последним данным, в Италии заразились 260 человек, семеро скончались.

Кроме того, сообщает "Би-би-си", первый случай зарегистрирован на юге страны: в сицилийском Палермо вирус нашли у женщины, которая приехала из Бергамо (город в Ломбардии).

Из-за распространения вируса несколько городов на севере Италии закрыты на карантин, отменяются массовые мероприятия.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 25 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Италия

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