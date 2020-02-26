Еще 57 человек за сутки скончались из-за коронавируса в Китае

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 406 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса составило 2715 человек, зарегистрировано 78064 случаев заболевания.

Все случаи смертельного исхода за сутки - 52 - зарегистрированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. Там же выявлен 401 из 406 заболевших по всей стране.

С декабря прошлого гола от коронавируса в провинции скончались 2615 человек, заболели 65187 человек. По состоянию на среду, более 20,9 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего в медучреждениях страны в настоящее время проходит курс лечения 45,6 тыс. человек, состояние более 8,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 29,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 126 случай заболевания: в Гонконге - 85 (при двух случаях смертельного исхода и 18 выздоровевших), в Макао - 10 (при семи выздоровевших), на Тайване - 31 (один случай смерти, пятеро выздоровели).

В то же время, судя по данным Комитетов здравоохранения местных правительств, в 26 из 31 провинции, автономного района и города центрального подчинения Китая за истекшие стуки не выявлено новых случаев заболевания, быстро растет число выписавшихся из медучреждений после излечения.