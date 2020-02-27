Число заразившихся COVID-19 в Южной Корее превысило 1,5 тысячи человек

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи сообщили о 334 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в стране, общее число заболевших достигло 1595 человек.

Из 334 новых случаев заболевания 307 - в городе Тэгу, четыре - в соседней провинции Северный Кенсан. В Сеуле зарегистрировано шесть новых случаев заражения, говорится в заявлении корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Количество умерших от коронавируса не изменилось - 12 человек.

В среду стало известно, что Россия с 1 марта приостановит авиасообщение с Южной Кореей. Ограничения коснутся всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Последняя будет работать в режиме чартера до вывоза всех граждан России. "Аэрофлот" будет летать из Южной Кореи в Москву, прилетающие будут проходить через терминал F "Шереметьево".

МИД РФ и Роспотребнадзор рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею.