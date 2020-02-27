Поиск

Число заразившихся COVID-19 в Южной Корее превысило 1,5 тысячи человек

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи сообщили о 334 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в стране, общее число заболевших достигло 1595 человек.

Из 334 новых случаев заболевания 307 - в городе Тэгу, четыре - в соседней провинции Северный Кенсан. В Сеуле зарегистрировано шесть новых случаев заражения, говорится в заявлении корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Количество умерших от коронавируса не изменилось - 12 человек.

В среду стало известно, что Россия с 1 марта приостановит авиасообщение с Южной Кореей. Ограничения коснутся всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Последняя будет работать в режиме чартера до вывоза всех граждан России. "Аэрофлот" будет летать из Южной Кореи в Москву, прилетающие будут проходить через терминал F "Шереметьево".

МИД РФ и Роспотребнадзор рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею.

Вспышка коронавируса в Италии

9
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Южная Корея

Новости по теме

Новости

Почти 30 смертей от коронавируса зафиксировано в Китае за сутки

Штаб Трампа подал в суд на NYT за статью о российском вмешательстве

Штаб Трампа подал в суд на NYT за статью о российском вмешательстве

СМИ сообщили о гибели семи человек при стрельбе на пивоваренном заводе в США

Новый коронавирус в Китае

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Новый коронавирус в Китае

Итальянский лайнер не пустили в карибские порты из-за угрозы коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Страны Европы усиливают меры по сдерживанию коронавируса

Страны Европы усиливают меры по сдерживанию коронавируса

В Финляндии выявили второй случай заражения коронавирусом

В Китае выявили коронавирус у мужчины, прилетевшего в Шанхай через Москву

В Китае выявили коронавирус у мужчины, прилетевшего в Шанхай через Москву

В армии США признали, что утратили часть своего превосходства над Россией

В армии США признали, что утратили часть своего превосходства над Россией
Новый коронавирус в Китае

Голикова попросила россиян не ездить в Италию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');