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В Бразилии подтвердили первый в Латинской Америке случай заражения коронавирусом

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Бразилии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране, сообщает в среду газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источник.

Мужчина, у которого заподозрили заражение коронавирусом накануне, посетил Италию с рабочей поездкой в период с 9 по 21 февраля. В Италии к настоящему моменту выявили наибольшее число случаев заражения вирусом среди остальных европейских стран.

Заразившийся обратился за помощью 24 февраля в одну из больниц Сан-Паулу после возвращения из поездки в Ломбардию. Пациент изолирован, его состояние оценивается как стабильное.

Минздрав Бразилии, как ожидается, позднее выступит с официальным заявлением по поводу выявления первого случая заражения Covid-19.

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, гражданин которой заразился новым коронавирусом.

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