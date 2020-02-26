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В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

СМИ также сообщают еще о двух госпитализированных с подозрением на COVID-19

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Архивное фото
Фото: Vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - У 50-летнего гражданина Грузии, который накануне вернулся на родину через Азербайджан из Ирана, подтвердили заражение коронавирусом COVID-19, он доставлен в Тбилисскую инфекционную больницу и изолирован, сообщила в среду вечером на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Новый коронавирус в Китае

Она добавила, что сотрудников грузинского пограничного пункта на границе с Азербайджаном, контактировавших с зараженным мужчиной, отправили в карантин, хотя во время проверки они были полностью экипированы, что "уменьшает риск их заражения". Тикарадзе подчеркнула, что заразившийся мужчина не контактировал с другими гражданами Грузии, так как был госпитализирован прямо с таможни.

Глава грузинского минздрава заявила, что в стране на данном этапе нет причин для объявления чрезвычайного положения. По ее мнению, также нет необходимости прекращать учебный процесс, поскольку угроза эпидемии отсутствует. Министр при этом подтвердила информацию о том, что в аптеках страны отмечается дефицит медицинских масок. Однако, по ее словам, с поставщиками уже проведены переговоры о доставке дополнительной партии масок.

Между тем грузинские СМИ сообщают, что в Тбилисскую инфекционную больницу в среду вечером доставлены еще два человека с подозрением на коронавирус COVID-19. Пациенты, по их данным, являются гражданами Грузии. Они также въехали в страну из Азербайджана. В ходе проверки на границе у них была выявлена высокая температура.

Позднее представитель госпиталя в грузинском городе Поти Тея Мигенеишвили проинформировала о госпитализации из-за подозрений на коронавирус 18-летней девушки, которая провела две недели в Италии. По ее словам, пациентка обратилась к медикам с высокой температурой. В рамках существующего протокола пациентка будет отправлена в инфекционную клинику в Тбилиси, где будут проведены соответствующие обследования и сделан тест на коронавирус.

Тикарадзе сообщила, что в связи с подтверждением первого случая заражения коронавирусом в стране премьер Грузии Георгий Гахария провел заседание чрезвычайного совета, на котором было принято решение на две недели ограничить въезд в Грузию для граждан Ирана. Тбилиси уже проинформировал Тегеран о данном решении, сообщили в пресс-службе главы грузинского правительства.

Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, а также эвакуировала выразивших желание покинуть территорию КНР своих граждан.

Позже, 23 февраля, Грузия в связи с поступающими сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса COVID-19 ввела ограничения на авиасообщение с этой страной. В среду на заседании чрезвычайного совета было решено ограничить въезд в Грузию гражданам из Ирана и сухопутным путем.

По последним данным, число летальных исходов от заболевания коронавирусом в Иране достигло 19 человек. Число заболевших возросло до 139 человек.

В КНР, где в декабре и началась вспышка заболевания, общее число жертв коронавируса составило 2,7 тыс. человек, зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания. Около 30 тыс. человек выздоровели и выписаны из больниц.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Грузия Азербайджан Иран Екатерина Тикарадзе

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