В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

СМИ также сообщают еще о двух госпитализированных с подозрением на COVID-19

Архивное фото Фото: Vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - У 50-летнего гражданина Грузии, который накануне вернулся на родину через Азербайджан из Ирана, подтвердили заражение коронавирусом COVID-19, он доставлен в Тбилисскую инфекционную больницу и изолирован, сообщила в среду вечером на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Она добавила, что сотрудников грузинского пограничного пункта на границе с Азербайджаном, контактировавших с зараженным мужчиной, отправили в карантин, хотя во время проверки они были полностью экипированы, что "уменьшает риск их заражения". Тикарадзе подчеркнула, что заразившийся мужчина не контактировал с другими гражданами Грузии, так как был госпитализирован прямо с таможни.

Глава грузинского минздрава заявила, что в стране на данном этапе нет причин для объявления чрезвычайного положения. По ее мнению, также нет необходимости прекращать учебный процесс, поскольку угроза эпидемии отсутствует. Министр при этом подтвердила информацию о том, что в аптеках страны отмечается дефицит медицинских масок. Однако, по ее словам, с поставщиками уже проведены переговоры о доставке дополнительной партии масок.

Между тем грузинские СМИ сообщают, что в Тбилисскую инфекционную больницу в среду вечером доставлены еще два человека с подозрением на коронавирус COVID-19. Пациенты, по их данным, являются гражданами Грузии. Они также въехали в страну из Азербайджана. В ходе проверки на границе у них была выявлена высокая температура.

Позднее представитель госпиталя в грузинском городе Поти Тея Мигенеишвили проинформировала о госпитализации из-за подозрений на коронавирус 18-летней девушки, которая провела две недели в Италии. По ее словам, пациентка обратилась к медикам с высокой температурой. В рамках существующего протокола пациентка будет отправлена в инфекционную клинику в Тбилиси, где будут проведены соответствующие обследования и сделан тест на коронавирус.

Тикарадзе сообщила, что в связи с подтверждением первого случая заражения коронавирусом в стране премьер Грузии Георгий Гахария провел заседание чрезвычайного совета, на котором было принято решение на две недели ограничить въезд в Грузию для граждан Ирана. Тбилиси уже проинформировал Тегеран о данном решении, сообщили в пресс-службе главы грузинского правительства.

Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, а также эвакуировала выразивших желание покинуть территорию КНР своих граждан.

Позже, 23 февраля, Грузия в связи с поступающими сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса COVID-19 ввела ограничения на авиасообщение с этой страной. В среду на заседании чрезвычайного совета было решено ограничить въезд в Грузию гражданам из Ирана и сухопутным путем.

По последним данным, число летальных исходов от заболевания коронавирусом в Иране достигло 19 человек. Число заболевших возросло до 139 человек.

В КНР, где в декабре и началась вспышка заболевания, общее число жертв коронавируса составило 2,7 тыс. человек, зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания. Около 30 тыс. человек выздоровели и выписаны из больниц.