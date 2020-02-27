Немецкий эксперт предупредил, что маска не спасет от коронавируса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава Института имени Роберта Коха в Германии профессор Лотар Вилер заявил, что носить маски имеет смысл только тем, кто уже заразился коронавирусом, а не тем, кто боится его "подхватить".

"Если вы сами заболели и носите такую маску, то если вы кашляете или чихаете, вирус не может распространиться далеко, это понятно", - сказал он в четверг, выступая на пресс-конференции в Берлине. Однако, по словам профессора, "нет свидетельство того", что ежедневное использование маски помогает избежать заражения коронавирусом.

Также очень важно как можно чаще мыть руки, подчеркнул Вилер. "Мы знаем, что этот вирус распространяется воздушно-капельным путем, то есть если кто-то чихает или кашляет и закрывается при этом рукой или платком, это помогает, как бы банально это ни звучало. Если человек после этого подал кому-то руку, то можно тоже заразиться, это значит, что очень важно мыть руки", - сказал он.

Вилер называет ситуацию с вирусом "очень динамичной", при которой заболевание может распространиться быстро. По его словам в случае, если человек заболевает, нужно оставаться дома и информировать врача по телефону.

По данным института, в Германии подтверждено 10 случаев инфицирования, они отмечены в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.

Институт Роберта Коха - федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний.

Ранее в феврале специалисты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) в своем исследовании, посвященном коронавирусу, отмечали, что часто мыть руки и носить медицинские маски очень важно в плане борьбы с распространением новой инфекции.