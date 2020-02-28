Лукашенко не увидел необходимости закрывать границы Белоруссии из-за коронавируса

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что не видит необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в стране.

Об этом глава государства заявил в Минске на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ). "Это пустое", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Ранее в пятницу белорусский Минздрав сообщил о первом случае инфицирования COVID-19 в республике. Зараженным оказался студент из Ирана, который прибыл в Белоруссию 22 февраля. Вирус у него обнаружили накануне, 27 февраля, в ходе тестов в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии.

"Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - рассказали в ведомстве.

Позднее глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник уточнил, что заразившимся оказался студент Белорусского национального технического университета (БНТУ). По этой причине вуз перевели на индивидуальное обучение.

Караник рассказал, что после прилета в Белоруссию 22 февраля иностранца вызвали в поликлинику на осмотр, он ни на что не жаловался, но врачей "смутила небольшая температура, 37,3 градуса, покраснение в горле".

Студента положили в инфекционную больницу, и анализы выявили у него наличие семейства коронавирусов. "Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологический штамм", - пояснил белорусский министр.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло на утро пятницы 83,265 тыс. человек, сообщила ранее гонконгская газета South China Morning Post. При этом на Китай приходится 78,824 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных увеличилось до 4,441 тыс.