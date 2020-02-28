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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.

Как говорится в сообщении ведомства, в четверг, 27 февраля, новую инфекцию из Китая выявили у студента из Ирана. Вирус обнаружили в ходе тестов в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии. В министерстве также рассказали, что заболевший прибыл в Белоруссию 22 февраля авиарейсом из Баку.

"Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - добавили в ведомстве.

Там также пояснили, что с учетом ухудшения эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии белорусский Минздрав принял решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля. Сейчас в республике проводятся санитарно-эпидемические мероприятия с целью не допустить распространения "уханьского" вируса, добавили в министерстве.

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