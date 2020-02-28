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Коронавирусом в Иране заразились уже 388 человек

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 176 человек и достигло 388, сообщили в пятницу иранские СМСИ со ссылкой на министерство здравоохранения Исламской республики.

Список жертв нового недуга пополнили за тот же период восемь человек. Общее число погибших в Иране от коронавируса COVID-19 выросло до 34.

Накануне вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар объявила, что заразилась коронавирусом.

Ранее тест на инфицирование COVID-19 оказался положительным у замминистра здравоохранения и двух парламентариев.

Мир спрятался за маской

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Иран

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