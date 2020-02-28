Иранских школьников отпустили на три дня каникул из-за коронавируса

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Иране по всех школах объявили трехдневные каникулы в связи с распространением коронавируса в 21 провинции. Об этом объявил глава Минздрава страны Саид Намаки.

По его словам, министерство образования и развития в сотрудничестве с радио, телевидением и другими структурами должны будут подготовить условия для налаживания дистанционного обучения в стране, чтобы не было сбоев в образовательном процессе.



По данным ВОЗ на 28 февраля, в Иране зафиксированы 388 случаев заражения коронавирусом, 34 заболевших умерли.

Правительство России с пятницы запретило выдавать визы гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных, ограничило авиасообщение с этой страной и запретило въезд гражданам Ирана, въезжающим для обучения, работы, а также в частных, туристических и транзитных целях, а также въезд иностранцев из Ирана через воздушные пункты пропуска.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 83 000 человек.