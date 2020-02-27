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Вице-президент Ирана по делам женщин заразилась коронавирусом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар стала самым высокопоставленным официальным лицом страны, заразившимся коронавирусом, сообщили в четверг иранские СМИ.

Ранее тест на инфицирование коронавирусом COVID-19 оказался положительным у замминистра здравоохранения и двух парламентариев.

По состоянию на четверг, число жертв коронавируса в Иране достигло 26 человек. Еще у 212 человека подтвержден факт заражения.

Хроника 09 января – 27 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Иран Масуме Эбтекар

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