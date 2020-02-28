В Киеве подготовили семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Киеве выбраны семь инфекционных отделений для госпитализации в случае необходимости пациентов с новым типом коронавируса, заявил городской голова Виталий Кличко в ходе тренинга по выявлению COVID-19 и проведению противоэпидемических действий в пятницу.

"Три из них (из этих баз - ИФ) для взрослых, три - для детей, и специальная база для беременных. Это отделения в Александровской больнице, Киевской городской больнице №4, Киевской городской больнице №9, городских детских клинических больницах №1 и №2, детской инфекционной больнице, Киевском центре репродуктивной и перинатальной медицины. Все эти учреждения располагают необходимым запасом средств индивидуальной защиты, расходников, дезинфекционных средств, необходимых для предоставления медпомощи", - сказал он.

По словам Кличко, в столице также сформированы две специализированные бригады экстренной медпомощи для транспортировки больных. "В целом есть 500 коек, из них для взрослых - 237, для детей - 200, остальные для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов, учреждения обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких", - добавил мэр.

Кличко также подчеркнул, что в настоящее время проводятся учения для персонала, а на случай обострения эпидемической ситуации для госпитализации больных определили дополнительные медучреждения, "где отдельно стоят корпусы". "В случае необходимости они будут перепрофилированы для госпитализации пациентов - это 185 коек. Также предусмотрено еще 100 коек для изоляции людей с подозрением на заболевание", - сказал он.

Как сообщалось, число украинцев, зараженных коронавирусом за пределами страны, достигло пяти человек. "У пяти украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере - были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1" в четверг, 27 февраля.

Ранее Ляшко сообщил, что все четыре анализа, которые сдали приехавшие из Италии жители Черновицкой области, дали отрицательный результат. Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Вместе с тем, замминистра напомнил, что на Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19.