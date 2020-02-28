В РФ заверили, что сделали все для обеспечения безопасности турецких военных в Идлибе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором детально обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков; участники совещания отметили, что Москва сделала все для обеспечения безопасности турецких военных в этом регионе.

В ходе мероприятия, по словам Пескова, "была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии", спровоцированной террористами, активизировавшими наступление на позиции сирийской армии.

Участники совещания также отметили, что "по согласованию и в соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны ранее в Идлибской зоне появились наблюдательные посты турецких военных", которые должны были контролировать деятельность боевиков в регионе и не допускать их нападений на российские военные объекты, сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

"Выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля", - добавил Песков. По его словам участники совещания подчеркнули, что "в ходе наступательных операций сирийской армии против террористических бандформирований российская сторона сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на упомянутых наблюдательных постах".

"Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности. Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - отметили в Кремле.

Участники совещания подчеркнули, что "обращает на себя внимание и другое обстоятельство: турецкие военные в Идлибской зоне за пределами наблюдательных постов находится не должны".

"Как известно, Россия предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности Турецкой республики вдоль сирийско-турецкой границы. При этом реальная глубина зоны безопасности благодаря усилиям российской стороны значительно превышает указанные в известном турецко-сирийском Аданском соглашении (касается борьбы Турции против Рабочей партии Курдистана в Сирии - ИФ) пять километров и де-факто составляют 30 километров. Постоянные члены Совета безопасности проинформировали о том, что в Анкаре находится российская межведомственная оперативная группа, которая продолжает переговоры с турецкими коллегами по деэскалации ситуации в Идлибе", - сказал Песков.

По его словам, "участники совещания выразили надежду, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции".

В заседании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Обострение обстановки в Идлибе

Ранее 28 февраля турецкие чиновники сообщили, что сирийский авиаудар в Идлибе привел к гибели 33 турецких военных. После этого Анкара нанесла ответные удары по позициям армии Сирии в регионе.

В Минобороны РФ "Интерфаксу" заявили, что под огонь сирийской армии в Идлибе попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках отрядов террористов. Анкара не предупреждала о нахождении своих сил в районе инцидента, отметили в военном ведомстве.

В свою очередь, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что России заранее сообщили о расположении турецких войск в сирийской провинции Идлиб. "Атаки на военных произошли, несмотря на обмен данными координат с Россией", - процитировал слова Акара турецкий телеканал ТРТ.