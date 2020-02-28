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Анкара заявила, что Россия знала о расположении турецких военных в Идлибе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что России заранее было сообщено о расположении турецких войск в сирийской провинции Идлиб.

"Атаки на военных произошли, несмотря на обмен данными координат с Россией", - цитирует слова Акара турецкий телеканал ТРТ.

Акар утверждал, что "удары наносились даже по машинам скорой помощи".

При этом министр отметил, что во время сирийских ударов вокруг турецких войск не было вооруженных группировок.

Акар подчеркнул, что ответными ударами турецкая армия уничтожила в Идлибе пять вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22, нейтрализовано 309 сирийских солдат.

Ранее сообщалось, что авиаудар сирийских правительственных сил в Идлибе привёл к гибели 33 турецких военных и ранению 36.

Турция РФ Сирия Идлиб

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