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В Минске из-за коронавируса раскупили строительные респираторы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Респираторы пропали с полок строительных гипермаркетов Минска из-за угрозы коронавируса.

Как сообщил "Интерфаксу" очевидец, захотевший купить респиратор в гипермаркете "Материк", такого товара в магазине не оказалось. Кроме того, по его словам, респираторы отсутствуют в минском строительном гипермаркете "ОМА".

По его словам, сотрудники магазинов пояснили, что отсутствие респираторов "связано с повышенным спросом из-за коронавируса".

В пятницу Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, он выявлен у иранского студента БНТУ, который прилетел из Баку. Пациент и контактировавшие с ним люди помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице. Кроме того, проводятся эпидемиологические мероприятия со студентами, с которыми он учился, они переведены под медицинское наблюдение.

Между тем, белорусский портал tut.by утверждает, что в минских аптеках говорят об ажиотажном спросе на медицинские маски. "На сайте tabletka.by на 13:00 28 февраля медицинские маски числились в наличии только в одной аптеке, но зато сразу 50 упаковок. Это было в 10 утра, сейчас уже раскупили. Когда будут - неизвестно. Их нет на складах, откуда им появиться?", - говорится в публикации.

В аптеке сети "Искамед" рассказали, что обычно медицинские маски привозят один-два раза в неделю, и их сразу разбирают. В сети "Белфармация" сообщили, что по городу маски остались в единичных аптеках и в количестве двух-трех штук. О возможных сроках поступлений масок там тоже ничего не знают.

Белоруссия Минск

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