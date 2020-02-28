Иранского студента с коронавирусом в Белоруссии лечить не будут

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - У иранского студента в Белоруссии выявлены фрагменты РНК нового типа коронавируса, но клинических симптомов заболевания нет, так что лечение ему не требуется, сообщил министр здравоохранения республики Владимир Караник.

"Заболевание подразумевает наличие клинических симптомов и подтверждающие данные лабораторной диагностики. В данном случае мы имеем пациента, у которого нет клинических симптомов. На сегодняшний момент его ничего не беспокоит (...) В данных лабораторных исследований мы видим фрагменты РНК-вируса", - сказал Караник на пресс-конференции.

По оценке министра, это может свидетельствовать либо о стадии носительства, либо об уже перенесенном в легкой форме заболевании в Иране. "В любом случае человек находится под медицинским наблюдением. На сегодняшний момент лечение ему не требуется, потому что у него нет клинических симптомов", - отметил министр.

Ранее в пятницу Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике зарегистрирован первый завозной случай коронавируса - он выявлен у иранского студента, который прилетел из Баку. Пациент и контактировавшие с ним люди помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице. Кроме того, проводятся эпидемиологические мероприятия со студентами, с которыми он учился.