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В Мексике зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве здравоохранения Мексики в пятницу объявили о двух случаях заражения новым типом коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что это первые случаи, зафиксированные на территории Мексики.

Один из заразившихся - житель Мехико, в феврале посетил столкнувшуюся со вспышкой коронавируса Италию. Пять его родственников, с которыми он контактировал, помещены на карантин. Второй заболевший находится в штате Синалоа, расположенном на северо-западе Мексики. Данные о его недавних поездках в другие страны не приводится.

Ранее на этой неделе в Бразилии подтвердили первый случай заражения в Латинской Америки - заболевший также недавно ездил в Италию.

На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4184, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания. Число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек, 26 из которых скончались в Иране.

В Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2788 человек, зарегистрировано 78 824 случаев заболевания.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января – 28 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Мексика

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