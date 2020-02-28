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ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса

ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу повысила до "очень высокого" уровня оценку риска распространения в мире нового типа коронавируса COVID-19.

"Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска последствий (коронавируса - ИФ) COVID-19 в мире до уровня "очень высокий", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве в пятницу.

Он добавил, что растущее число случаев заражения и распространения вируса в разных странах вызывает серьезное беспокойство.

По последним данным, в мире, не считая материковую часть Китая, число заразившихся новым коронавирусом достигло 4184 человек, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания.

В Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2788 человек, зарегистрировано 78824 случаев заболевания.

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса ЧС международного значения.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 28 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
ВОЗ

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